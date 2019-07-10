«Челси» сыграл вничью с ирландским клубом в дебютном матче Лэмпарда - Советский спорт
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10 июля 2019 23:51ФутболГичунцев Артур

«Челси» сыграл вничью с ирландским клубом в дебютном матче Лэмпарда

Этим летом бывший капитан «синих» стал главным тренером столичной команды.

Футболисты «Челси» упустили победу над футбольным клубом «Богемианс» (Ирландия) в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе англичан отличился бельгийский форвард Миши Батшуайи, а в самой концовке поединка Эрик Моллой спас свою команду от поражения.

Отметим, что этот матч стал первым для Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера «синих». Он подписал трехлетний контракт, сменив у руля команды Маурицио Сарри.

Напомним, итальянец, выиграв Лигу Европы, покинул «Челси» и перебрался на работу в «Ювентус».

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