«Челси» сыграл вничью с ирландским клубом в дебютном матче Лэмпарда

Футболисты «Челси» упустили победу над футбольным клубом «Богемианс» (Ирландия) в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе англичан отличился бельгийский форвард Миши Батшуайи, а в самой концовке поединка Эрик Моллой спас свою команду от поражения.
Отметим, что этот матч стал первым для Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера «синих». Он подписал трехлетний контракт, сменив у руля команды Маурицио Сарри.
Напомним, итальянец, выиграв Лигу Европы, покинул «Челси» и перебрался на работу в «Ювентус».
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