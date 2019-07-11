Ибрагимович признан игроком года в MLS

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович назван игроком года в MLS.
37-летний швед получил награду от телеканала ABC. На нее также претендовали Уэйн Руни из «Ди Си Юнайтед», Джозеф Мартинес из «Атланты Юнайтед» и Аарон Лонг из «Нью-Йорк Ред Буллс».
Отметим, что игрок «Гэлакси» становится обладателем приза в девятый раз. Ранее в этой номинации побеждали Лэндон Донован (2006, 2007, 2009, 2010, 2011), Дэвид Бекхэм (2008, 2012) и Робби Кин (2015). В прошлом году самым ценным игроком стал Неманья Николич из «Чикаго Файр».
Добавим, что Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года из «Манчестер Юнайтед». В свой первый сезон в лиге он забил 22 гола и сделал семь результативных передач в 27 матчах.
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