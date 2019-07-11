Руслан Камболов: Каборе – это Каборе, а я – это я Полузащитник перешел в «Краснодар» из «Рубина».

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов высказался о том, что в новом клубе призван заменить полузащитника Шарля Каборе.

«Каборе – несомненно сильный футболист, – приводят «Известия» слова 29-летнего Камболова. – Но он – это он, а я – это я. Мне нужно в первую очередь думать о своей игре и не смотреть на других футболистов».

Напомним, Камболов перешел в «Краснодар» в межсезонье из «Рубина». Ранее воспитанник «Локомотива» выступал также за «Нижний Новгород», «Волгарь», «Нефтехимик».

Дебют Камболова в «Краснодаре» может состояться 14 июля в матче первого тура с «Ахматом» в Грозном.