Григорий Иванов: В этом году хотим занять лучшее место в истории «Урала» «Уралу» поставлена задача бороться за шестое-седьмое места.

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал задачу команды на ближайший сезон.

«В этом году мы хотим занять лучшее место в истории нашего клуба, – приводит Областная газета Свердловской области слова Иванова. – На данный момент рекордным является восьмое место в премьер-лиге, мы хотим двигаться дальше. Команде поставлена задача бороться за шестое-седьмое место в чемпионате».

Напомним, в прошлом сезоне финишировал в премьер-лиге на десятом месте. Кроме того, команда дошла до финала Кубка России, где проиграла «Локомотиву» (0:1).

Добавим, что восьмое место в чемпионате России «Урал»/«Уралмаш» занимал в 1993, 1995 и 2016 годах.

В первом туре нового чемпионата 13 июля «Урал» сыграет дома с «Уфой». Начало матча на «Екатеринбург Арене» – 16:30 (мск).