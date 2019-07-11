«Урал» отдал Араторе в аренду в «Лугано» - Советский спорт
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11 июля 2019 10:33ФутболЛипкин Антон

«Урал» отдал Араторе в аренду в «Лугано»

Швейцарец провел в Екатеринбурге один сезон.

Полузащитник «Урала» Марко Араторе продолжит карьеру на правах аренды в «Лугано», сообщает официальный сайт «шмелей». Сообщение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/2020.

28-летний швейцарец перешел в «Урал» в августе прошлого года из «Санкт-Галлена». Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона. В России Араторе провел 24 матча и сделал пять результативных передач.

Ранее воспитанник «Базеля» выступал исключительно у себя на родине за «Базель», «Тун», «Арау», «Винтертур» и «Санкт-Галлен».

В завершившемся сезоне занял третье место в чемпионате Швейцарии и выступит на групповом этапе Лиги Европы.

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