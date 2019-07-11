Кристоффер Олссон: Шведы очень преданы команде и неукоснительно соблюдают указания тренера Полузащитник выступает за «Краснодар» с января этого года.

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал о том, почему шведские игроки пользуются спросом в России.

«Во-первых, мы очень преданы идеалам команды и стараемся неукоснительно соблюдать указания тренера, – приводит «Russia Today» слова 24-летнего шведа. – Во-вторых, конкретно шведы всегда отличались трудоспособностью и добивались успехов, постоянно работая над собой – даже при отсутствии большого таланта. В-третьих, возможно, территориальная близость и схожие природные условия помогают быстрее адаптироваться в России».

Напомним, Олссон перешел в «Краснодар» в январе 2019 года и в весенней части сезона провел 11 матчей. Ранее он выступал за «Арсенал» (Лондон), «Мидтьюлланд» и АИК.

Добавим, что за «Краснодар» также выступает шведский полузащитник Виктор Классон, а ранее – с 2013 по 2018 годы – играл защитник Андреас Гранквист. Контракт Олссона с «быками» рассчитан до 2023 года.