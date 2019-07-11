Кристоффер Олссон: Футболисты обращают внимание на серьезные успехи «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал о том, чем «быки» привлекают игроков из Европы.
«Футболисты обращают внимание на то, что в последнее время «Краснодар» добивается серьезных успехов, – приводит «Russia Today» слова 24-летнего шведа. – В прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали, а до этого на протяжении пяти лет финишировала в пятерке и успешно выступала в Лиге Европы».
Напомним, что в межсезонье «Краснодар» подписал защитника Руслана Камболова, полузащитников Тонни де Вильену (Голландия), Юнеса Намли (Дания) и Кайо Панталеао (Бразилия).
Олссон выступает за «Краснодар» с января этого года. В весенней части сезона он провел 11 матчей.
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