Кристоффер Олссон: Футболисты обращают внимание на серьезные успехи «Краснодара» - Советский спорт
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11 июля 2019 11:24ФутболЛипкин Антон

Кристоффер Олссон: Футболисты обращают внимание на серьезные успехи «Краснодара»

«Быки» подписали в межсезонье трех легионеров.

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал о том, чем «быки» привлекают игроков из Европы.

«Футболисты обращают внимание на то, что в последнее время «Краснодар» добивается серьезных успехов, – приводит «Russia Today» слова 24-летнего шведа. – В прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали, а до этого на протяжении пяти лет финишировала в пятерке и успешно выступала в Лиге Европы».

Напомним, что в межсезонье «Краснодар» подписал защитника Руслана Камболова, полузащитников Тонни де Вильену (Голландия), Юнеса Намли (Дания) и Кайо Панталеао (Бразилия).

Олссон выступает за «Краснодар» с января этого года. В весенней части сезона он провел 11 матчей.

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