«Ростов» объявил о переходе контракта с воспитанником «Спартака» Данила Прошляков подписал четырехлетний контракт с клубом.

Форвард Данила Прошляков стал игроком «Ростова». 19-летний нападающий подписал с клубом контракт на четыре года.

В прошлом сезоне воспитанник «Спартака» стал одним из двух лучших бомбардиров молодежного первенства, забив 19 голов в 22 матчах. Также он сыграл в семи матчах за «Спартак-2» в ФНЛ. В сезоне-2017/2018 на счету Прошлякова один гол в четырех матчах Юношеской лиги УЕФА. В составе юношеской сборной России (U19) форвард выступал в элитном раунде Евро-2019.

Ранее сообщалось о том, что Прошляков тренировался с «Ростовом» на предсезонном сборе в Австрии.

Напомним, в первом туре нового чемпионата 13 июля «Ростов» примет «Оренбург».