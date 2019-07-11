«Крыльям Советов» поставили задачу войти в десятку В прошлом сезоне команда осталась в премьер-лиге по итогам стыковых матчей.

«Крылья Советов» получили задачу в новом сезоне занять место в десятке премьер-лиги. Об этом сообщил председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

«Задача перед клубом ставится – войти в десятку по итогам сезона, – приводит ТАСС слова Фетисова. – То, что мы переживали в конце этого сезона, конечно, не должно повториться».

Напомним, в первом сезоне после возвращения в премьер-лигу «Крылья Советов» заняли 13-е место. В итоге команде пришлось бороться за сохранение места в сильнейшем дивизионе в стыковых матчах с «Нижним Новгородом» (3:1, 0:1).

В первом туре нового чемпионата «Крылья Советов» сыграют 14 июля дома с ЦСКА. Начало матча на «Самара Арене» – 16:30 (мск).