На майках «Спартака» появится дата матча с «Хаарлемом», на котором погибли болельщики (видео)

20 октября 1982 года в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» – «Хаарлем» под трибунами «Лужников» в результате давки погибли десятки болельщиков. В память этого события рядом со стадионом установлен памятник.
Теперь на спинах игроков появится специальный знак «20.10.82» в память о трагедии.
«Носить футболку с таким знаком – особая ответственность», – сказал капитан «Спартака» Георгий Джикия.
«И болельщики, и футболисты – все, кто имеет отношение к «Спартаку», – помнят об этой трагедии», – добавил вице-капитан Роман Зобнин.
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