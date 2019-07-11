На майках «Спартака» появится дата матча с «Хаарлемом», на котором погибли болельщики (видео) Дата 20.10.82 будет увековечена на форме команды.

«Спартак» и болельщики клуба приняли решение о нанесении даты матча с «Хаарлемом» на форму команды, сообщает официальный сайт красно-белых.

20 октября 1982 года в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» – «Хаарлем» под трибунами «Лужников» в результате давки погибли десятки болельщиков. В память этого события рядом со стадионом установлен памятник.

Теперь на спинах игроков появится специальный знак «20.10.82» в память о трагедии.

«Носить футболку с таким знаком – особая ответственность», – сказал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

«И болельщики, и футболисты – все, кто имеет отношение к «Спартаку», – помнят об этой трагедии», – добавил вице-капитан Роман Зобнин.