«Рубин» представил зеленую форму на новый сезон (фото) У клуба новый технический спонсор.

«Рубин» опубликовал в твиттере фотографии новой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/2020.

Клуб представил зеленый комплект, в котором футболка, шорты и гетры выполнены в одном цвете. При этом передняя часть футболки – более темного оттенка.

FCRK ✖️ JAKO

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⚡️ Вы долго этого ждали! ⚡️

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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют 🆕 зелёный комплект игровой формы на сезон 2019/20!

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Продолжение следует...🔜 pic.twitter.com/Apn2OqYlvw — «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019

Отметим, что с этого сезона у «Рубина» новый технический спонсор – компания Jako. В ближайшее время клуб продолжит представление формы.

Добавим, что в июле «Рубин» в пятый раз за последние семь лет изменил логотип клуба.

Прошлый сезон команда завершила на 11-м месте в премьер-лиге. Новый чемпионат «Рубин» начнет 15 июля матчем с «Локомотивом» в Москве.