«Манчестер Сити» возобновил интерес к Дани Алвесу - Советский спорт
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11 июля 2019 13:45ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» возобновил интерес к Дани Алвесу

Хосеп Гвардиола пытался пригласить игрока после его ухода из «Барселоны».

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес получил очередное предложение о переходе в европейский клуб.

Как сообщает Globo Esporte, в услугах футболиста по-прежнему заинтересован «Манчестер Сити», который уже вышел на связь с его агентом и обсудил условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что 36-летний Алвес интересен «Ювентусу», «Севилье», а также миланскому «Интеру» и мадридскому «Атлетико». Сам бразилец хотел бы вернуться в «Барселону», однако, каталонцы не рассматривают его трансфер.

В минувшем сезоне защитник выступал за «ПСЖ», где отыграл 32 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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