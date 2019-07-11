«Манчестер Сити» возобновил интерес к Дани Алвесу Хосеп Гвардиола пытался пригласить игрока после его ухода из «Барселоны».

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес получил очередное предложение о переходе в европейский клуб.

Как сообщает Globo Esporte, в услугах футболиста по-прежнему заинтересован «Манчестер Сити», который уже вышел на связь с его агентом и обсудил условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что 36-летний Алвес интересен «Ювентусу», «Севилье», а также миланскому «Интеру» и мадридскому «Атлетико». Сам бразилец хотел бы вернуться в «Барселону», однако, каталонцы не рассматривают его трансфер.

В минувшем сезоне защитник выступал за «ПСЖ», где отыграл 32 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.