«Спартак» определился с резервной ареной на новый сезон

Московский «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20.
Напомним, в прошлом году резервным стадионом красно-белых была «РЖД Арена», которая является домашним стадионом «Локомотива».
12 июля «Спартак» начнет новый сезон в РПЛ домашним матчем против «Сочи», который впервые сыграет в элитном дивизионе страны.
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