«Спартак» определился с резервной ареной на новый сезон - Советский спорт
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11 июля 2019 14:30ФутболГичунцев Артур

«Спартак» определился с резервной ареной на новый сезон

Такой информацией располагает RT.

Московский «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20.

Напомним, в прошлом году резервным стадионом красно-белых была «РЖД Арена», которая является домашним стадионом «Локомотива».

12 июля «Спартак» начнет новый сезон в РПЛ домашним матчем против «Сочи», который впервые сыграет в элитном дивизионе страны.

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