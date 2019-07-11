«Барселона» объявила о переходе 16-летнего форварда «Вест Бромвича» (фото) Ранее футболист выступал за сборную Ирландии, а позже стал защищать цвета англичан.

Нападающий «Вест Бромвича» Луи Барри подписал трехлетний контракт с «Барселоной». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

О сумме сделки не уточняется, однако, СМИ сообщают, что его переход обошелся каталонцам в 260 тысяч евро.

В минувшем сезоне АПЛ U18 он провел 12 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

По слухам, на него также претендовали «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».