Месси получит тряпичный мяч за выступление в минувшем сезоне

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получит тряпичный мяч от фонда папы Римского. Об этом сообщает Sport.es.
Согласно источнику, этот мяч был изготовлен детьми из Мозамбика, у которых нет возможности сделать нормальный продукт.
Отмечается, что эту награду вручают тем, кто символизирует предпринимаемые на поле усилия, солидарность, честность, уважение и командную работу.
Также сообщается, что победитель был выбран путем голосования, в котором приняли участие представители учебных заведений, которые находятся под покровительством фонда папы Римского.
Добавим, что в минувшем сезоне Месси также помог «Барселоне» досрочно выиграть чемпионат Испании.
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