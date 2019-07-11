Месси получит тряпичный мяч за выступление в минувшем сезоне - Советский спорт
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11 июля 2019 17:56ФутболГичунцев Артур

Месси получит тряпичный мяч за выступление в минувшем сезоне

На Кубке Америки форвард «Барселоны» помог своей команде выиграть бронзовые медали.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получит тряпичный мяч от фонда папы Римского. Об этом сообщает Sport.es.

Согласно источнику, этот мяч был изготовлен детьми из Мозамбика, у которых нет возможности сделать нормальный продукт.

Отмечается, что эту награду вручают тем, кто символизирует предпринимаемые на поле усилия, солидарность, честность, уважение и командную работу.

Также сообщается, что победитель был выбран путем голосования, в котором приняли участие представители учебных заведений, которые находятся под покровительством фонда папы Римского.

Добавим, что в минувшем сезоне Месси также помог «Барселоне» досрочно выиграть чемпионат Испании.

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