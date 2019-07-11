Участники Лиги чемпионов получат более двух миллиардов евро Играть в Лиге чемпионов не только престижно, но и выгодно.

Международный союз футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своем сайте схему выплат призовых за Лигу чемпионов-2019/20.

Шесть проигравших в последнем раунде квалификации получат гарантированные пять миллионов евро. Каждый из 32 участников группового этапа разбогатеет на 15,25 млн.

Каждая победа на первой стадии будет «стоить» 2,7 миллиона, а ничья – 900 тысяч евро. За выход в 1/8 финала команды получат по 9,5 млн, за четвертьфинал – 10,5 млн, за – 12 млн, за попадание в финал – 15 млн. Премия за победу в Лиге чемпионов – четыре миллиона евро.

Таким образом, победитель Лиги чемпионов-2019/2020 может заработать до 82,45 млн евро. Кроме этого каждому участника турнира положены выплаты за продажу телеправ и за прошлые заслуги.

Всего УЕФА отдаст клубам более двух миллиардов евро.