Таджикистан сыграет с Испанией и Аргентиной на юношеском ЧМ - Советский спорт
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11 июля 2019 18:44ФутболКоноплев Александр

Таджикистан сыграет с Испанией и Аргентиной на юношеском ЧМ

24 команды узнали своих соперников.

В Цюрихе прошла жеребьевка группового этапа юношеского чемпионата мира-2019.

Сборная Таджикистана попала в одну группу с Испанией, Аргентиной и Камеруном. Год назад подопечные Зайниддина Рахимова дошли до финала чемпионата Азии U17, где уступили японцам (0:1).

Чемпионат мира-2019 пройдет в Бразилии с 26 октября по 11 ноября.

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