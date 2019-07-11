Таджикистан сыграет с Испанией и Аргентиной на юношеском ЧМ 24 команды узнали своих соперников.

В Цюрихе прошла жеребьевка группового этапа юношеского чемпионата мира-2019.

Сборная Таджикистана попала в одну группу с Испанией, Аргентиной и Камеруном. Год назад подопечные Зайниддина Рахимова дошли до финала чемпионата Азии U17, где уступили японцам (0:1).

Чемпионат мира-2019 пройдет в Бразилии с 26 октября по 11 ноября.