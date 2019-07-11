«Краснодар» объявил об уходе Шишкина - Советский спорт
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11 июля 2019 18:45ФутболГичунцев Артур

«Краснодар» объявил об уходе Шишкина

Российский футболист выступал за «быков» с 2017 года.

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о расторжении контракта с защитником Романом Шишкиным. Его соглашение было в силе до 2020 года.

«Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», –говорится в сообщении «быков».

Воспитанник «Спартака» перебрался в «Краснодар» летом 2017 года из «Локомотива». За два сезона он провел 35 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

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