«Краснодар» объявил об уходе Шишкина Российский футболист выступал за «быков» с 2017 года.

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о расторжении контракта с защитником Романом Шишкиным. Его соглашение было в силе до 2020 года.

«Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», –говорится в сообщении «быков».

Воспитанник «Спартака» перебрался в «Краснодар» летом 2017 года из «Локомотива». За два сезона он провел 35 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.