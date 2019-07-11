«Краснодар» объявил об уходе Шишкина

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о расторжении контракта с защитником Романом Шишкиным. Его соглашение было в силе до 2020 года.
«Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», –говорится в сообщении «быков».
Воспитанник «Спартака» перебрался в «Краснодар» летом 2017 года из «Локомотива». За два сезона он провел 35 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.
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