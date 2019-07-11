Защитник дортмундской «Боруссии» Толян перебрался серию А

Состав «Сассуоло» пополнил немецкий защитник Джереми Толян.
Отмечается, что он был арендован до конца сезона у дортмундской «Боруссии». Его презентация пройдет 12 июля.
В минувшем сезоне футболист выступал за шотландский «Селтик», где провел в рамках национального первенства 10 матчей.
Что касается «Сассуоло», то команда заняла 11-е место в таблице серии А.
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