Болельщики сборной ДР Конго избили министра спорта за провал на КАН (видео)

Министр спорта Демократической республики Конго Хьюз Нгуелонделе подвергся нападению в аэропорту Киншасы. Разъяренные болельщики сборной страны избили чиновника и порвали ему одежду.
Сборная Конго завершила борьбу на проходящем Кубке африканских наций, уступив в 1/8 финала Мадагаскару (2:2, 2:4 – пен).
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