Болельщики сборной ДР Конго избили министра спорта за провал на КАН (видео)

Министр спорта Демократической республики Конго Хьюз Нгуелонделе подвергся нападению в аэропорту Киншасы. Разъяренные болельщики сборной страны избили чиновника и порвали ему одежду.

Сборная Конго завершила борьбу на проходящем Кубке африканских наций, уступив в 1/8 финала Мадагаскару (2:2, 2:4 – пен).

VIDEO: Sports Minister for DR Congo was beaten and had his cloth torn upon the National team reached the airport. The fans were very annoyed after they were eliminated by Madagascar in round 16 and therefore resort to physically assaulting the minister. pic.twitter.com/90GUVcaKBB