«Пюник» Тарханова сыграл вничью в Лиге Европы. Танков помог «Алашкерту» победить - Советский спорт
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11 июля 2019 20:00ФутболКоноплев Александр

«Пюник» Тарханова сыграл вничью в Лиге Европы. Танков помог «Алашкерту» победить

Армения – Македония – 6:4.

«Пюник» сыграл вничью с македонским «Шкупи» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы – 3:3. Напомним, что армянским клубом руководит российский специалист Александр Тарханов, а один из мячей забил Максим Жестоков.

В другом армяно-македонском противостоянии «Алашкерт» обыграл «Македонию» – 3:1. Один из мячей в составе победителей провел россиянин Никита Танков.

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