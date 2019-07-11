Гастон Рамирес может перейти в «Спартак» или «Краснодар» Москвичи по-прежнему хотят потратить 12 миллионов.

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес не входит в планы нового главного тренера клуба Эусебио Ди Франческо. По данным Telenord, футболист может перейти в «Спартак» или «Краснодар».

Красно-белые готовы заплатить за 28-летнего уругвайца 12 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов. Его контракт с генуэзцами действует до 30 июня 2021 года.

Ранее Рамирес выступал за «Пеньяроль», «Болонью», «Саутгемптон», «Халл» и «Мидлсбро». Он – чемпион Уругвая-2009/2010.