Источник: Шишкин близок к переходу в «Сочи»

Полузащитник Роман Шишкин может перейти в «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Сегодня футболист досрочно покинул «Краснодар», за который выступал с 2017 года. Ранее 32-летний хавбек выступал за «Спартак», «Крылья Советов» и «Локомотив». На его счету 16 игр за сборную России.
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