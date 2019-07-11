Источник: Шишкин близок к переходу в «Сочи»

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Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит Воробьева ФХР решилась на перемены в штабе сборной России.

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