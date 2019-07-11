«Сочи» интересуется Джанаевым

Вратарь Сослан Джанаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Сочи», утверждает «Чемпионат». Голкипер уже готовится с клубом к новому сезону.
32-летний Джанаев – воспитанник ЦСКА. Также он выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Ахмат», «Аланию», «Ростов», «Рубин» и «Медзь». В нынешнем сезоне она провел семь матчей за польский клуб.
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