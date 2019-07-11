«Сочи» интересуется Джанаевым - Советский спорт
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11 июля 2019 21:07ФутболКоноплев Александр

«Сочи» интересуется Джанаевым

Вторая молодость в «Сочи».

Вратарь Сослан Джанаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Сочи», утверждает «Чемпионат». Голкипер уже готовится с клубом к новому сезону.

32-летний Джанаев – воспитанник ЦСКА. Также он выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Ахмат», «Аланию», «Ростов», «Рубин» и «Медзь». В нынешнем сезоне она провел семь матчей за польский клуб.

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