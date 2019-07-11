Агент Новосельцева отказался общаться с Кейру Сторона футболиста продолжает игнорировать девушку.

Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру пожаловалась на Олега Артемова, агента ее мужа – защитника «Сочи» Ивана Новосельцева. Супруги давно не живут вместе. Кейру обвиняет Новосельцева в махинациях с совместно нажитым имуществом.

– Сегодня такой день тяжелый: разговаривала с юристами, а потом решала по поводу родов. Пришли в кафе, чтобы расписать, что нужно для малыша и для меня, потому что в любой момент могут начаться роды. И встречаем агента Олега Артемова в компании его помощника Александра Клюева. У меня руки стали холодными. Я была в шоке, что их увидела. Но подумала, что наконец-то появился момент, чтобы поговорить с человеком, который напрямую с ним связан, решает его финансовые и спортивные моменты. Я подумала, что раз не вижу Ваню, то поговорю с ним.

Говорю ему: «Олег, можно с вами поговорить?» А он говорит: «Я сейчас не могу, у меня переговоры». Я сказала: «Ну, 10 минут мне дай. Перед тобой стоит беременная на девятом месяце девушка – ты можешь посмотреть мне в глаза и ответить…» Он говорит, что да, хорошо, я поговорю с тобой. Мы сидели, ждали, а потом он встал, взял свой пакет – и уходит. Я кричу: «Олег, можно тебя? Ведь мы договорились». Он звонит своему водителю и говорит, чтобы тот заводил машину и ждал. Говорит, что ему некогда, потом садится в заведенную машину и сразу же уезжает.

Куда катится этот мир? Я уже вообще ничего не понимаю. А потом мне пишут, что это какой-то театр, выдумка. Выдумка, когда взрослый человек так себя ведет? Это человек?! В общем, у меня уже не хватает сил, честно. Не знаю, как сейчас ехать домой, – рассказала спортсменка в своем инстаграме.