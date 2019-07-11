Бразилия не пустила Россию в финал Универсиады

Сборная России проиграла Бразилии в полуфинале футбольного турнира летней Универсиады-2019 в Неаполе – 1:2.
У победивших забивали Рафаэль (14-я минута) и Луис Эдуардо (16-я). У россиян отличился Михаил Погорелов (52-я).
В финале Бразилия сыграет с победителем пары Италия – Япония. В этом же матче определится соперник сборной России по матчу за бронзу.
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