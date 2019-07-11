РПЛ будет награждать лучших игроков матча

Известный спортивный журналист Василий Конов сообщил, что в РПЛ появится звание «Лучший игрок матча».
«Награду планируют вручать после каждой игры тура. Выбирать будут эксперты «Матч ТВ» (планируется, что награждения будут идти в прямом эфире). Приз будет вручать главный тренер той команды, из которой будет выбран лучший футболист.
Это все идеальная модель, разработкой которой занимаются коллеги с «Матча». Как оно будет работать – увидим уже в первом туре. Технических вопросов масса – от того как успеть сделать в эфире, подготовив короткий профайл до «обязать тренеров вручать». В ожидании», – написал Конов в своем телеграм-канале.
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