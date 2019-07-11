Гибралтарская «Европа» выстояла в матче с «Легией» - Советский спорт
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11 июля 2019 23:25ФутболКоноплев Александр

Гибралтарская «Европа» выстояла в матче с «Легией»

Большой успех гибралтарского турнира.

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы гибралтарская «Европа» сыграла вничью с польской «Легией» – 0:0.

90 минут на поле провел экс-игрок «Краснодара» Артур Енджейчик.

Ответная встреча пройдет 18 июля в Польше.

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