Властимил Петржела: «Зенит» – один из главных фаворитов сезона - Советский спорт
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12 июля 2019 01:35ФутболКоноплев Александр

Властимил Петржела: «Зенит» – один из главных фаворитов сезона

Известный тренер назвал трех претендентов на чемпионство.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал «Локомотив» – главными конкурентами петербуржцев в чемпионате России-2019/20 по футболу. Также чешский специалист надеется на ЦСКА.

– «Зенит», безусловно, – один из главных фаворитов сезона. Но у них точно будет серьезная конкуренция. Очень силен «Локомотив». Уверен, может навязать борьбу и ЦСКА. «Зенит» здорово играл в прошлом сезоне, но насколько он готов к новому вызову, покажет только старт чемпионата, – приводят слова Петржелы «Известия».

Петржела руководил «Зенитом» с 2003 по 2006 год.

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