Михаил Боярский: Не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом

У меня нет уверенности, что мы опять станем чемпионами, но в тройку попадем. За золото будем биться с «Локомотивом», что показал недавний Суперкубок. Ну а бронзу второй год подряд возьмет «Краснодар», - сказал Михаил Сергеевич в интервью «Советскому спорту».
Напомним, сегодня стартует чемпионат России по футболу. Расписание первого тура выглядит так.
1-й тур
12 июля
20.00 (мск) Арсенал – Динамо
13 июля
16.30 Урал – Уфа
19.00 Спартак – Сочи
21.30 Ростов – Оренбург
14 июля
16.30 Крылья Советов – ЦСКА
19.00 Зенит – Тамбов
21.30 Ахмат – Краснодар
15 июля
20.00 Локомотив – Рубин
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