Михаил Боярский: Не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом - Советский спорт
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12 июля 2019 07:55Футбол

Михаил Боярский: Не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом

Михаил Боярский, артист театра и кино, преданный болельщик «Зенита» высказался о перспективах своей команды.

У меня нет уверенности, что мы опять станем чемпионами, но в тройку попадем. За золото будем биться с «Локомотивом», что показал недавний Суперкубок. Ну а бронзу второй год подряд возьмет «Краснодар», - сказал Михаил Сергеевич в интервью «Советскому спорту».

Напомним, сегодня стартует чемпионат России по футболу. Расписание первого тура выглядит так.

1-й тур

12 июля

20.00 (мск) Арсенал – Динамо

13 июля

16.30 Урал – Уфа

19.00 Спартак – Сочи

21.30 Ростов – Оренбург

14 июля

16.30 Крылья Советов – ЦСКА

19.00 Зенит – Тамбов

21.30 Ахмат – Краснодар

15 июля

20.00 Локомотив – Рубин

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