Андрей Червиченко: В Европе нет таких веселых арбитров, как Лапочкин - Советский спорт
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12 июля 2019 08:01Футбол

Андрей Червиченко: В Европе нет таких веселых арбитров, как Лапочкин

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах наших команд дожить до еврокубковый весны.

Реальные шансы дожить до весны есть у «Зенита» и «Краснодара». «Локомотив»? Ну, в Лиге чемпионов же нет таких веселых арбитров, как Сергей Лапочкин. В Суперкубке последние 15 минут казалось, что он не судья, а 12-й игрок «Локо». В еврокубках такого не будет, - сказал Червиченко в интервью «Советскому спорту».

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