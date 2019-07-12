Сегодня стартует чемпионат России по футболу

Игра состоится на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 20:00 по московскому времени.
Главным судьей встречи назначен Сергей Лапочкин. Помогать ему будут Александр Кудрявцев и Рашид Абусуев. Евгений Кукуляк назначен резервным арбитром матча.
Добавим, что по итогам прошлого сезона «Арсенал» набрал 46 очков и занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 33 очками расположилось на 12-й строчке.
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