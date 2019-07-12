Сегодня стартует чемпионат России по футболу В пятницу, 12 июля, матчем между тульским «Арсеналом» и «Динамо» стартует чемпионат России по футболу.

Игра состоится на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 20:00 по московскому времени.

Главным судьей встречи назначен Сергей Лапочкин. Помогать ему будут Александр Кудрявцев и Рашид Абусуев. Евгений Кукуляк назначен резервным арбитром матча.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Арсенал» набрал 46 очков и занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 33 очками расположилось на 12-й строчке.