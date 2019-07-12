Сегодня стартует чемпионат России по футболу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июля 2019 08:16Футбол

Сегодня стартует чемпионат России по футболу

В пятницу, 12 июля, матчем между тульским «Арсеналом» и «Динамо» стартует чемпионат России по футболу.

Игра состоится на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 20:00 по московскому времени.

Главным судьей встречи назначен Сергей Лапочкин. Помогать ему будут Александр Кудрявцев и Рашид Абусуев. Евгений Кукуляк назначен резервным арбитром матча.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Арсенал» набрал 46 очков и занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 33 очками расположилось на 12-й строчке.

11/07 07:00Футбол
Определять чемпиона России в плей-офф: реально ли этоПрезидент премьер-лиги Сергей Прядкин ушел от прямого ответа на вопрос, как в будущем увеличат количество матчей в РПЛ. Однако среди возможных вариантов был упомянут плей-офф. И это вовсе не утопия для России, если внимательно изучить мировую практику.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
11/07 16:46Футбол
Ноу криминалити, или Мутко возвращаетсяГлавный редактор «Советского спорта» поясняет, что стоит за решением о снятии «бана» с Мутко.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
12/07 07:21Футбол
«Краснодар» - чемпион? Главные интриги российского футбольного сезонаСегодня стартует первый тур российской футбольной премьер-лиги. «Советский спорт» называет главные интриги нового чемпионата.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
11/07 23:12Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
11/07 15:00Футбол
«Аякс» вышел из отпуска, Промес усердно тренируется с новой командойЭкс-спартаковец Квинси Промес готовится взять реванш за неудачный сезон в Испании, но теперь уже в футболке «Аякса», как и 11 лет назад.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
11/07 20:03Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
11/07 21:42Футбол
Джикия, Акинфеев, Чорлука: представляем всех капитанов команд премьер-лиги«Советский спорт» перед стартом нового сезона РПЛ представляет всех капитанов команд и рассказывает, как они «дослужились» до этого звания.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
10/07 22:00Футбол
Паршивлюк не стал целовать эмблему «Динамо». Бело-голубые встретились с болельщикамиЗа два дня до матча открытия РПЛ-2019/20 против «Арсенала» столичные динамовцы встретились с болельщиками и презентовали своего звездного новичка – экс-полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
Новости
08:37 Футбол Евгений Ловчев: Игроков уровня Глушакова в «Ахмате» еще не было
08:25 Футбол Александр Мостовой: Думаю, «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА поборются за третье место
08:16 Футбол Сегодня стартует чемпионат России по футболу
08:11 Футбол Ловчев рассказал, что видел Кокорина перед отправкой в колонию
08:01 Футбол Андрей Червиченко: В Европе нет таких веселых арбитров, как Лапочкин
07:55 Футбол Михаил Боярский: Не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом
02:00 Хоккей Виталий Давыдов: Главные тренеры команд КХЛ отличаются друг от друга микроскопически
01:50 Футбол Вячеслав Петкун: «Спартак» может собраться на один матч против «Зенита» или ЦСКА
01:40 Футбол Мартин Йиранек: «Спартак» выбрал правильный путь развития
01:35 Футбол Властимил Петржела: «Зенит» – один из главных фаворитов сезона
01:20 Футбол Алексей Прудников: Глушакова же попросту затравили. Это ненормально
00:59 Футбол «Сочи» объявил о переходах Кудряшова и Карапетяна
00:45 Биатлон 49 россиян вошли в международный пул допинг-тестирования IBU. Домрачевой в нем нет
00:12 ММА Двое россиян подписали контракты с UFC
23:54 Футбол Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»
23:52 Футбол Тунис выбил Мадагаскар из Кубка африканских наций
23:45 Футбол «Нефтчи» обыграл «Сперанцу». Победитель пары сыграет с «Арсеналом»
23:30 Футбол «Аталанта» в Лиге чемпионов будет играть на «Сан-Сиро»
23:25 Футбол Гибралтарская «Европа» выстояла в матче с «Легией»
23:19 Футбол 17-летний голкипер отбил пенальти и умер
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика