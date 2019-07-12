Александр Мостовой: Думаю, «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА поборются за третье место

- «Зенит» и «Локомотив» выделяются, а дальше… Думаю, «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА поборются за третье место примерно с равными шансами, - сказал Червиченко в интервью «Советскому спорту».
Напомним, в пятницу в Туле матчем между «Арсеналом» и «Динамо» стартует новый сезон чемпионата России по футболу.
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