Александр Мостовой: Думаю, «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА поборются за третье место - Советский спорт
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12 июля 2019 08:25Футбол

Александр Мостовой: Думаю, «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА поборются за третье место

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о фаворитах стартующего сегодня чемпионата России.

- «Зенит» и «Локомотив» выделяются, а дальше… Думаю, «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА поборются за третье место примерно с равными шансами, - сказал Червиченко в интервью «Советскому спорту».

Напомним, в пятницу в Туле матчем между «Арсеналом» и «Динамо» стартует новый сезон чемпионата России по футболу.

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