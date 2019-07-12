Евгений Ловчев: Игроков уровня Глушакова в «Ахмате» еще не было - Советский спорт
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12 июля 2019 08:37Футбол

Евгений Ловчев: Игроков уровня Глушакова в «Ахмате» еще не было

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о том сможет ли бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков стать кумиром болельщиков «Ахмата».

- На первых порах болельщики его будут поддерживать. Игроков такого уровня в «Ахмате» еще не было. А дальше все будет зависеть от результатов. Если Денис начнет забивать такие же голы, как в чемпионский год в «Спартаке», конечно, станет кумиром, - сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В июне 2019 года он досрочно разорвал контракт с красно-белыми. Позже 32-летний хавбек заключил контракт с «Ахматом». Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

В прошлом сезоне сезоне на счету полузащитника три гола в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Добавим, что в первом туре нового сезоне «Ахмат» 14 июля на своем поле примет «Краснодар».

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