Андрей Червиченко: Кононов – тупиковый вектор развития «Спартака» Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер красно-белых Олега Кононова не сможет поставить команде романцевский футбол.

- Кононов – тупиковый вектор развития «Спартака». И не надо воспринимать его работу в «Краснодаре» как некий идеал. Да, команда у него была там играющая, ну так и подбор исполнителей впечатлял. А потом ни в «Ахмате», ни в «Арсенале» у Кононова ничего не получилось. Чудеса закончились. И в «Спартаке» никакого романцевского футбола не будет. Скорее будут мучения, - сказал Ловчев в Червиченко «Советскому спорту».

Добавим, что в первом туре нового сезона «Спартак» 13 июля на своем поле примет «Сочи».