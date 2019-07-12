Андрей Червиченко: Кононов – тупиковый вектор развития «Спартака»

- Кононов – тупиковый вектор развития «Спартака». И не надо воспринимать его работу в «Краснодаре» как некий идеал. Да, команда у него была там играющая, ну так и подбор исполнителей впечатлял. А потом ни в «Ахмате», ни в «Арсенале» у Кононова ничего не получилось. Чудеса закончились. И в «Спартаке» никакого романцевского футбола не будет. Скорее будут мучения, - сказал Ловчев в Червиченко «Советскому спорту».
Добавим, что в первом туре нового сезона «Спартак» 13 июля на своем поле примет «Сочи».
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