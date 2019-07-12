Александр Ширко: В целом игры у «Спартака» сейчас нет - Советский спорт
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12 июля 2019 09:15Футбол

Александр Ширко: В целом игры у «Спартака» сейчас нет

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко рассказал, что ждет от красно-белых в новом сезоне.

- Чего жду от «Спартака» в наступающем сезоне? Медалей и трофеев. Мы в свое время приучили болельщиков к победам, поэтому фанаты требуют продолжения. И, конечно, пора уже заканчивать со скандалами, слухами, сплетнями. Надоело.

Способен ли Олег Кононов вернуть спартаковский футбол? А что это такое? На мой взгляд, спартаковского футбола не существует. Да, в 90-е мы исповедовали определенный стиль - стеночки, забегания. Олег Иваныч Романцев все это насаждал и прививал. И под такую игру подбирались соответствующие футболисты.

У Олега Кононова другая команда, другие футболисты. Интересная игра проскальзывает. Но только эпизодами. В целом игры у «Спартака» сейчас нет. Не какой-то там спартаковской, а вообще.

На какое место может претендовать нынешний состав «Спартака»? Трудно сказать. Мы видим смену поколений. Набираются новые футболисты. И чтобы понять, на что они способны, нужно время, - рассказал Ширко в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что в первом туре нового сезона «Спартак» 13 июля на своем поле примет «Сочи».

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