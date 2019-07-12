Полузащитник «Фейеноорда» отказался от перехода в «Локомотив» - Советский спорт
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12 июля 2019 09:57Футбол

Полузащитник «Фейеноорда» отказался от перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Перу Ренато Тапиа отказался от предложение «Локомотива».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Voetbal International, московский клуб готов был предложить игроку привлекательный контракт, но тот предпочел остаться в Голландии.

Напомним, что 23-летний хавбек в прошлом сезоне провел за роттердамский клуб четыре матча

Действующий контракт Тапии с «Фейеноордом» рассчитан до конца июня 2020 года, а стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 3 миллиона евро.

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