«Барселона» подписала 20-летнего полузащитника японского клуба - Советский спорт
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12 июля 2019 11:17Футбол

«Барселона» подписала 20-летнего полузащитника японского клуба

Испанская «Барселона» подписала контракт с японским полузащитником Хироки Абэ.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Goal, трансфер японца обошелся каталонской команде в 1 миллион евро.

Отметим, что 20-летний хавбек в провел 25 матчей за «Касима Антлерс», записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

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