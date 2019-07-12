«Барселона» подписала 20-летнего полузащитника японского клуба

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Goal, трансфер японца обошелся каталонской команде в 1 миллион евро.
Отметим, что 20-летний хавбек в провел 25 матчей за «Касима Антлерс», записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
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