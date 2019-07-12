Сергей Семак: Должны показывать максимум из того, на что способны, в каждой игре - Советский спорт
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12 июля 2019 12:28Футбол

Сергей Семак: Должны показывать максимум из того, на что способны, в каждой игре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями о первом домашнем матче сезона против «Тамбова».

- Играть умеют абсолютно все. Зная Григоряна, понимаю, что команды под его руководством всегда играют активно и агрессивно. Просто не будет, проходных матчей нет и не будет. Должны показывать максимум из того, на что способны, в каждой игре, чтобы выйти на уровень, к которому стремимся, - цитирует Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Добавим, что встреча состоится 14 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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