Сергей Семак: Должны показывать максимум из того, на что способны, в каждой игре Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями о первом домашнем матче сезона против «Тамбова».

- Играть умеют абсолютно все. Зная Григоряна, понимаю, что команды под его руководством всегда играют активно и агрессивно. Просто не будет, проходных матчей нет и не будет. Должны показывать максимум из того, на что способны, в каждой игре, чтобы выйти на уровень, к которому стремимся, - цитирует Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Добавим, что встреча состоится 14 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.