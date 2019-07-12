Андрей Лунев: Надеюсь, поражение «Локомотиву» закалит нас, и «Зенит» начнет сезон с победы

— В первом матче сезона вам не удалось победить. Как оцениваете это поражение или эту игру нельзя приравнивать к официальной?
— Ни в коем случае не приравниваем к товарищескому матчу. Официальная игра, за трофей. Надеюсь, это нас закалит и начнем сезон с победы, вкатимся сразу.
— Хотелось бы взглянуть вашими глазами на пропущенные мячи. Прокомментируйте, пожалуйста.
— По поводу первого гола — неправильно занял позицию. Думаю, сделай полшажочка к левому углу, и взял бы этот матч.
— В команде появился новый защитник — Дуглас Сантос. Нашли уже с ним общий язык в игровом плане?
— Находим потихонечку.
— Как успели отдохнуть за неделю?
— Нормально, хватило времени, чтобы перезагрузиться. Свежим приехал на сборы и спокойно готовился к сезону, - цитирует Лунева пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
Добавим, что что в первом туре нового сезона чемпионата России «Зенит» сыграет против «Тамбова». Встреча состоится 14 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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