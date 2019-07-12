Матч-открытие «Арсенал» – «Динамо» пройдет без системы VAR На первом матче нового сезона чемпионата России между «Арсеналом» и «Динамо» пройдет без системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Клуб не получал письмо из РФС. Сегодняшний матч будет без VAR», – рассказал Sport24.ru генеральный директор тульской команды Дмитрий Балашов.

Напомним, что 6 июня, в офисе РПЛ прошло общее собрание клубов, выступающих в российской премьер-лиге, на котором все команды, кроме «Урала», выступили за использование в чемпионате VAR.

Позже президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига постарается запустить систему с первого тура. Отметив при этом, что она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим централизованный центр.