Матч-открытие «Арсенал» – «Динамо» пройдет без системы VAR

«Клуб не получал письмо из РФС. Сегодняшний матч будет без VAR», – рассказал Sport24.ru генеральный директор тульской команды Дмитрий Балашов.
Напомним, что 6 июня, в офисе РПЛ прошло общее собрание клубов, выступающих в российской премьер-лиге, на котором все команды, кроме «Урала», выступили за использование в чемпионате VAR.
Позже президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига постарается запустить систему с первого тура. Отметив при этом, что она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим централизованный центр.
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