«Спартак» перед стартом нового сезона показал состояние поля на домашнем стадионе
«Спартак» продемонстрировал готовность поля на стадионе «Открытие Арена» к старту нового сезона в российской премьер-лиге.
«На стадионе «Открытие Арена» произвели реновацию газона, на котором «Спартак» завоевал долгожданное чемпионство, а лучшие сборные планеты сражались на чемпионате мира. Уже завтра это поле встретит первый домашний матч нового сезона.
О технологиях и причинах обновления газона рассказал Алексей Черепанов — ведущий агроном стадиона «Открытие Арена», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых, опубликованном на официальном сайте команды.
Добавим, что «Спартак» проведет первый матч в новом сезоне РПЛ на своем поле в ближайшую субботу, 13 июля, против «Сочи».
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
11/07 19:01Футбол
Евгений Фролов: Разгром от «Спартака» стал для «Сочи» хорошим уроком31-летний вратарь, один из героев прошлого сезона в составе «Оренбурга», рассказал, как обживается в новой для себя команде – «Сочи» – и высказался по другим актуальным темам.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
11/07 16:46Футбол
Ноу криминалити, или Мутко возвращаетсяГлавный редактор «Советского спорта» поясняет, что стоит за решением о снятии «бана» с Мутко.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.
11/07 15:00Футбол
«Аякс» вышел из отпуска, Промес усердно тренируется с новой командойЭкс-спартаковец Квинси Промес готовится взять реванш за неудачный сезон в Испании, но теперь уже в футболке «Аякса», как и 11 лет назад.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
12/07 08:45Футбол
«Глушаков мог стать кумиром даже в «Зените». Анкета перед стартом РПЛПеред стартом чемпионата России мы задали по семь одинаковых вопросов известным людям, которые, как обычно, будут внимательно следить за матчами премьер-лиги.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
12/07 13:30Футбол
Александр Ширко: Просил в «Спартаке» билеты – отвечают, что самим малоНакануне старта нового сезона РПЛ пресс-центр «Советского спорта» посетил 6-кратный чемпион России, покоритель «Аякса» и восьмой бомбардир в истории «Спартака».
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
11/07 14:30Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 1-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.