«Спартак» перед стартом нового сезона показал состояние поля на домашнем стадионе «Спартак» продемонстрировал готовность поля на стадионе «Открытие Арена» к старту нового сезона в российской премьер-лиге.

«На стадионе «Открытие Арена» произвели реновацию газона, на котором «Спартак» завоевал долгожданное чемпионство, а лучшие сборные планеты сражались на чемпионате мира. Уже завтра это поле встретит первый домашний матч нового сезона.

О технологиях и причинах обновления газона рассказал Алексей Черепанов — ведущий агроном стадиона «Открытие Арена», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых, опубликованном на официальном сайте команды.

Добавим, что «Спартак» проведет первый матч в новом сезоне РПЛ на своем поле в ближайшую субботу, 13 июля, против «Сочи».