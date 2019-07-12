«Арсенал» – «Динамо». История противостояния

Всего в российской истории эти команды провели между собой шесть официальных встреч: две победы у москвичей, три раза была зафиксирована ничья и одна победа у туляков, разница мячей – 9:8 в пользу «Динамо».
В прошлом сезоне в Туле команды сыграли вничью 0:0.
Текстовая трансляция встречи здесь. Начало в 20.00 мск.
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