«Арсенал» – «Динамо». История противостояния - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июля 2019 14:49ФутболАбушкин Руслан

«Арсенал» – «Динамо». История противостояния

Сегодня в Туле в матче 1-го тура РПЛ «Арсенал» примет московское «Динамо».

Всего в российской истории эти команды провели между собой шесть официальных встреч: две победы у москвичей, три раза была зафиксирована ничья и одна победа у туляков, разница мячей – 9:8 в пользу «Динамо».

В прошлом сезоне в Туле команды сыграли вничью 0:0.

Текстовая трансляция встречи здесь. Начало в 20.00 мск.

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