Роман Шаронов: Основная задача «Рубина» – чтобы болельщик пошел на игру - Советский спорт
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12 июля 2019 15:06Футбол

Роман Шаронов: Основная задача «Рубина» – чтобы болельщик пошел на игру

Тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал о задачах, которые стоят перед командой в новом сезоне.

- Задача – играть в футбол. Думаю, что основная задача – чтобы болельщик пошел на игру. Если у нас будет все хорошо, то болельщики пойдут на игру. Это главное, - приводит слова Шаронова пресс-служба казанской команды.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» набрал 36 очков и занял 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

В первом туре сезона-2019/20 «Рубин» 15 июля в гостях сыграет с «Локомотивом».

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