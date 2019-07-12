Роман Шаронов: Основная задача «Рубина» – чтобы болельщик пошел на игру

- Задача – играть в футбол. Думаю, что основная задача – чтобы болельщик пошел на игру. Если у нас будет все хорошо, то болельщики пойдут на игру. Это главное, - приводит слова Шаронова пресс-служба казанской команды.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» набрал 36 очков и занял 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
В первом туре сезона-2019/20 «Рубин» 15 июля в гостях сыграет с «Локомотивом».
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