«Валенсия» официально завершила сделку по Черышеву - Советский спорт
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12 июля 2019 15:18Футбол

«Валенсия» официально завершила сделку по Черышеву

«Валенсия» завершила сделку по переходу в команду на постоянной основе российского полузащитника Дениса Черышева.

Как сообщает пресс-служба клуба, в пятницу Черышев подписал контракт с испанской командой сроком до июня 2022 года.

Отмечается, что сумма отступных по контракту составит 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек, не желая терять время, в минувшую среду приступил к тренировкам с «Валенсией», рассчитывая набрать форму к старту примеры.

Напомним, в конце апреля Черышев получил растяжение связок колена, из-за чего пропустил концовку сезона и не сыграл за сборную России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0)ил.

В завершившемся сезоне, который он провел в «Валенсии» на правах аренды, на его счету 41 матч, четыре гола и пять результативных передач.

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