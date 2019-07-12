Валерий Непомнящий: Переход Кудряшова – плюс в графе потенциального успеха «Сочи» Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что переход в «Сочи» защитника сборной России Федора Кудряшова может свидетельствовать о серьезных амбициях клуба.

«Если Федя принимает такое решение, значит, он уверен в том, что так будет лучше. Я знаю его очень давно. Это упорный парень, который сделал себя сам. По сути, из ниоткуда дошёл до сборной России. А еще он очень амбициозный и всегда стремится играть в командах с качественным футболом, его выбор ставит еще один плюс в графе потенциального успеха «Сочи», — сказал Непомнящий RT.

Минувший сезон футболист провел в «Рубине» (до января 2019 года) и в «Истанбул Башакшехире» (с февраля). На его счету один гол в 18 матчах за обе клуба во всех турнирах.