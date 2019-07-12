Валерий Непомнящий: Честно говоря, «Спартак» я не понимаю Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что не понимание политику комплектования «Спартака» на предстоящий сезон.

«Честно говоря, «Спартак» я не понимаю. Не хочется лезть со своим мнением к Олегу Кононову. Он опытный тренер, знает, от кого и зачем отказывался, он же не враг сам себе. Да, пока непонятно, как с таким подбором игроков он будет решать амбициозные задачи своего клуба, но, очевидно в его голове уже есть какой-то план. Однако подчеркну: по последним матчам красно-белых на не совсем понятно, в какой футбол собрался играть «Спартак», — сказал Непомнящий RT.

Напомним, что летом «Спартак» расстался с полузащитником Денисом Глушаковым, защитником Дмитрием Комбаровым и нападающим Зе Луишом. Пока что московский клуб подписал двух новичков Эсекьеля Понсе и Малкома Баду.