«Арсенал» – «Динамо». Шимански сыграет с первых минут - Советский спорт
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12 июля 2019 19:00ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» – «Динамо». Шимански сыграет с первых минут

Матч начнется в 20.00 мск.

«Арсенал» и «Динамо» назвали составы на первый матч нового сезона российской премьер-лиги.

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Банда, Э. Кангва, Лесовой.

Запасные: Шамов, Нигматуллин, Володько, Хагуш, Коне, Чаушич, К. Кангва, Аджоев, Денисов, Пантелеев, Луценко, Тудорие.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Плиев, Юсупов, Тетте, Кардозу, Шимански, Жоаозиньо, Шейдаев.

Запасные: Лещук, Рыков, Панченко, Черных, Липовой, Калинин, Ордец, Москвичев, Грулев, Соу, Рауш.

Главный судья встречи – Сергей Лапочкин.

Матч состоится в Туле. Начало в 20.00 мск. Отметим, что в молодежном первенстве туляки обыграли москвичей – 1:0.

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