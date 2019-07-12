«Арсенал» – «Динамо». Шимански сыграет с первых минут

«Арсенал» и «Динамо» назвали составы на первый матч нового сезона российской премьер-лиги.
«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Банда, Э. Кангва, Лесовой.
Запасные: Шамов, Нигматуллин, Володько, Хагуш, Коне, Чаушич, К. Кангва, Аджоев, Денисов, Пантелеев, Луценко, Тудорие.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Плиев, Юсупов, Тетте, Кардозу, Шимански, Жоаозиньо, Шейдаев.
Запасные: Лещук, Рыков, Панченко, Черных, Липовой, Калинин, Ордец, Москвичев, Грулев, Соу, Рауш.
Главный судья встречи – Сергей Лапочкин.
Матч состоится в Туле. Начало в 20.00 мск. Отметим, что в молодежном первенстве туляки обыграли москвичей – 1:0.
💣Стартовый состав «Арсенала» на матч с «Динамо»: pic.twitter.com/W4exfhn7MV— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 12 июля 2019 г.
👥 Состав ⚪🔵 на матч #АрсеналДинамо#ДинамоМосква #fcdm #твоякоманДа #РПЛ pic.twitter.com/zeCfH2yHGn— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 12 июля 2019 г.