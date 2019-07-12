«Арсенал» – «Динамо». Шимански сыграет с первых минут

Евгений Фролов: Разгром от «Спартака» стал для «Сочи» хорошим уроком 31-летний вратарь, один из героев прошлого сезона в составе «Оренбурга», рассказал, как обживается в новой для себя команде – «Сочи» – и высказался по другим актуальным темам.

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