«Оренбург» подписал Фамейе

Нападающий брестского «Динамо» Джоэль Фамейе перешел в «Оренбург», сообщает сайт белорусского клуба. Последнюю неделю 22-летний ганец тренировался в составе приуральцев.
В чемпионате Белоруссии-2019 Фамейе провел 10 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
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