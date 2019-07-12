«Оренбург» подписал Фамейе - Советский спорт
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12 июля 2019 19:34ФутболКоноплев Александр

«Оренбург» подписал Фамейе

На его счету два гола в двух матчах за сборную Ганы.

Нападающий брестского «Динамо» Джоэль Фамейе перешел в «Оренбург», сообщает сайт белорусского клуба. Последнюю неделю 22-летний ганец тренировался в составе приуральцев.

В чемпионате Белоруссии-2019 Фамейе провел 10 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

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