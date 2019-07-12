«Арсенал» – «Динамо». Кардозу забил первый мяч РПЛ-2019/20 (видео)

В матче первого тура чемпионата России-2019/20 «Арсенал» – «Динамо». На 16-й минуте ворота туляков поразил полузащитник москвичей Мигел Кардозу. Хавбеку удался классный удар по обводящей траектории в правую от вратаря «девятку».
Для португальца это четвертый гол в 17-м матче в премьер-лиге. Он уже забивал «Арсеналу» – это случилось в 30-м туре чемпионата России-2018/19.
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